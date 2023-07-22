Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В Ростове пожар произошел в здании на улице Социалистической, 87. Там в квартире загорелись домашние вещи. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 35 спасателей и 12 единиц техники. К настоящему моменту возгорание смогли ликвидировать.
Здание на Социалистической, 87 построено в конце XIX века. Там жил работал ученый-вирусолог Дмитрий Ивановский. В 2004 году дом внесли в список объектов культурного наследия.
Как сильно пострадало историческое здание от пожара, только предстоит оценить.
Напомним, сегодня в Аксае потушили пожар на складе с макулатурой. Огонь там бушевал с вечера пятницы, 21 июля.