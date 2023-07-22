В Ростове пожар произошел в здании на улице Социалистической, 87. Там в квартире загорелись домашние вещи. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 35 спасателей и 12 единиц техники. К настоящему моменту возгорание смогли ликвидировать.