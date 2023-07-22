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В Ростове в дореволюционном здании, внесенном в перечень ОКН, произошел пожар

22 июля 2023, 09:53
Фото: Яндекс. Карты
Здание на Социалистической, 87
Огонь охватил здание на Социалистической, 87, построенное в XIX веке, сообщили в МЧС.

В Ростове пожар произошел в здании на улице Социалистической, 87. Там в квартире загорелись домашние вещи. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 35 спасателей и 12 единиц техники. К настоящему моменту возгорание смогли ликвидировать.

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Здание на Социалистической, 87 построено в конце XIX века. Там жил работал ученый-вирусолог Дмитрий Ивановский. В 2004 году дом внесли в список объектов культурного наследия.

Как сильно пострадало историческое здание от пожара, только предстоит оценить.

Напомним, сегодня в Аксае потушили пожар на складе с макулатурой. Огонь там бушевал с вечера пятницы, 21 июля.

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