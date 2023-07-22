Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В правительстве региона обратили внимание на рост количества дорожно-транспортных происшествий в области. Их может стать еще больше из-за увеличенного трафика машин, следующих из Крыма или в Крым через Ростовскую область.
Власти заявили, что ГИБДД, министерству транспорта и собственникам дорог нужно выработать логистические решения, которые помогут избежать транспортного коллапса и большого количества ДТП.
Однако конкретных мер в правительстве региона пока не назвали.
Ранее RostovGazeta составила подробный маршрут, как добраться в Крым из Ростовской области.