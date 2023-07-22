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В Ростовской области решают, как избежать коллапса из-за увеличенного потока машин

22 июля 2023, 07:39
Фото: 1MI
В Ростовской области должны придумать, как избежать коллапса из-за увеличенного трафика машин
Власти в Ростовской области должны придумать, как избежать транспортного коллапса из-за увеличенного трафика машин через регион, рассказали в правительстве региона.

В правительстве региона обратили внимание на рост количества дорожно-транспортных происшествий в области. Их может стать еще больше из-за увеличенного трафика машин, следующих из Крыма или в Крым через Ростовскую область.

Власти заявили, что ГИБДД, министерству транспорта и собственникам дорог нужно выработать логистические решения, которые помогут избежать транспортного коллапса и большого количества ДТП.

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Однако конкретных мер в правительстве региона пока не назвали.

Ранее RostovGazeta составила подробный маршрут, как добраться в Крым из Ростовской области.

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