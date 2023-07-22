Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
ДТП с участием автобуса «Ростов — Махачкала» произошло в Кабардино-Балкарии 22 июля. Он влетел в КамАЗ. В результате ДТП пострадали 15 человек. Позже в больнице скончался 36-летний водитель автобуса из Ростовской области.
В МВД Кабардино-Балкарии уточнили, что среди пострадавших и 9-летняя девочка. Ее жизни ничего не угрожает.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагического ДТП.
Напомним, всех пострадавших госпитализировали в РКБ Нальчика. Туда приезжал министр здравоохранения республики Рустам Калибатов. С пострадавшими также работали психологи МЧС.