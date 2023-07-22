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Водитель автобуса «Ростов — Махачкала» погиб в результате ДТП 22 июля

22 июля 2023, 18:42
Фото: 1MI
Водитель автобуса "Ростов - Махачкала" погиб в результате ДТП 22 июля
Водитель автобуса «Ростов — Махачкала», попавшего в ДТП в Кабардино-Балкарии, скончался, сообщили в МВД республики.

ДТП с участием автобуса «Ростов — Махачкала» произошло в Кабардино-Балкарии 22 июля. Он влетел в КамАЗ. В результате ДТП пострадали 15 человек. Позже в больнице скончался 36-летний водитель автобуса из Ростовской области.

В МВД Кабардино-Балкарии уточнили, что среди пострадавших и 9-летняя девочка. Ее жизни ничего не угрожает.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагического ДТП.

Напомним, всех пострадавших госпитализировали в РКБ Нальчика. Туда приезжал министр здравоохранения республики Рустам Калибатов. С пострадавшими также работали психологи МЧС.

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