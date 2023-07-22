ДТП с участием автобуса «Ростов — Махачкала» произошло в Кабардино-Балкарии 22 июля. Он влетел в КамАЗ. В результате ДТП пострадали 15 человек. Позже в больнице скончался 36-летний водитель автобуса из Ростовской области.