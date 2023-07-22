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Posted 22 июля 2023, 12:20

Published 22 июля 2023, 12:20

Modified 22 июля 2023, 12:22

Updated 22 июля 2023, 12:22

34-летний боец из Ростовской области Александр Серебряков пропал в ходе спецоперации

Военнослужащий Александр Серебряков пропал без вести в зоне СВО

22 июля 2023, 12:20
Фото: 1MI. 34-летний боец из Ростовской области Александр Серебряков пропал в ходе спецоперации
34-летний боец из Ростовской области Александр Серебряков пропал в ходе спецоперации, пишет Donday.

По данным издания, в зоне спецоперации без вести пропал 34-летний боец Александр Серебряков из хутора Ильинов Мартыновского района. Военнослужащий перестал выходить на связь с родными. О его гибели ранее не сообщалось, поэтому родственники предположили, что Александра взяли в плен где-то под Бахмутом.

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Портал передает, что Серебряков отправился на фронт во время мобилизации осенью прошлого года.

Официальной информации о судьбе бойца пока нет.

Ранее в ходе спецоперации погиб боец Роман Назаров из Ростовской области.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Спецоперация#СМИ#Бахмут
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