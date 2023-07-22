По данным издания, в зоне спецоперации без вести пропал 34-летний боец Александр Серебряков из хутора Ильинов Мартыновского района. Военнослужащий перестал выходить на связь с родными. О его гибели ранее не сообщалось, поэтому родственники предположили, что Александра взяли в плен где-то под Бахмутом.