rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Изображение материала

Военнослужащий Александр Серебряков пропал без вести в зоне СВО

22 июля 2023, 12:20
Фото: 1MI
34-летний боец из Ростовской области Александр Серебряков пропал в ходе спецоперации
34-летний боец из Ростовской области Александр Серебряков пропал в ходе спецоперации, пишет Donday.

По данным издания, в зоне спецоперации без вести пропал 34-летний боец Александр Серебряков из хутора Ильинов Мартыновского района. Военнослужащий перестал выходить на связь с родными. О его гибели ранее не сообщалось, поэтому родственники предположили, что Александра взяли в плен где-то под Бахмутом.

Доброволец Владислав Татарчук из Ростовской области погиб в спецоперации
Узнать подробнее

Портал передает, что Серебряков отправился на фронт во время мобилизации осенью прошлого года.

Официальной информации о судьбе бойца пока нет.

Ранее в ходе спецоперации погиб боец Роман Назаров из Ростовской области.

Читайте также:
«Смелый, как Ахиллес»: Прилепин рассказал о гибели на СВО бойца из Ростовской областиРостовчан будут штрафовать за сокрытие от военкомата нового места жительства и работыБоец Виктор Колесников из Ростовской области погиб во время спецоперации
#Алина Заярная#Спецоперация#СМИ#Пропавшие без вести в ходе СВО#Общество#Новости#Ростовская область#Бахмут
Подпишитесь
В Ростове тушили огонь в старинном здании и собираются заново открыть Decathlon
Сегодня, 14:04
Инфекционист предупредил об опасности лихорадки Западного Нила в Ростовской области
Сегодня, 13:26
Один из участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перекроют на месяц
Сегодня, 11:19
Беременная женщина найдена мертвой в затопленной квартире в Ростове
Сегодня, 10:16
Стали известны подробности серьезного ДТП с участием автобуса «Ростов — Махачкала»
Сегодня, 09:54
Законопроект ЛДПР о маткапитале: новые возможности для семей Ростовской области
Вчера, 05:00