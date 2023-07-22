Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
По данным издания, в зоне спецоперации без вести пропал 34-летний боец Александр Серебряков из хутора Ильинов Мартыновского района. Военнослужащий перестал выходить на связь с родными. О его гибели ранее не сообщалось, поэтому родственники предположили, что Александра взяли в плен где-то под Бахмутом.
Портал передает, что Серебряков отправился на фронт во время мобилизации осенью прошлого года.
Официальной информации о судьбе бойца пока нет.
Ранее в ходе спецоперации погиб боец Роман Назаров из Ростовской области.