В октябре в силу в России вступит закон, расширяющий перечень оснований для прекращения гражданства России. Лица, получившие его по праву рождения или на основании признания гражданином РФ, потеряют гражданство, если они совершат преступление, создающие угрозу национальной безопасности. К таким преступлениям, в частности, относят дезертирство, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к экстремизму.