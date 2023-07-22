Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В октябре в силу в России вступит закон, расширяющий перечень оснований для прекращения гражданства России. Лица, получившие его по праву рождения или на основании признания гражданином РФ, потеряют гражданство, если они совершат преступление, создающие угрозу национальной безопасности. К таким преступлениям, в частности, относят дезертирство, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к экстремизму.
В пояснительной записке к законопроекту депутаты утверждают, что нововведение обеспечит равенство граждан перед законом и конституционно-правовой статус всех субъектов страны.
Ранее экс-полковник Росгвардии получил срок за ложную информацию о вооруженных силах.