Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Жители Ростова бьют тревогу из-за состояния родника в Соловьной роще. Он загрязнен мусором, вода в нем мутная и грязная. Также многим не нравится, что в роднике купаются собаки.
Горожане просят властей обратить внимание на проблему и спасти родник. «Лет 10 назад там было классно, купался каждый день, вода как лёд была. Поехал недавно посмотреть. Я очень сильно разочаровался. Говорят, что где-то рядом били сваи и перебили родник — теперь не тот поток».
Однако многие призывают не ждать помощи чиновников, а самим решить проблему: «Ну, если это место вашего отдыха, то и организуйте уборку, приведите все в порядок. Привыкли ждать кого-то».
Ростовчане рассказали, как водоохраняемая территория бывшего НСТ погрязла в мусоре.