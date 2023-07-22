Горожане просят властей обратить внимание на проблему и спасти родник. «Лет 10 назад там было классно, купался каждый день, вода как лёд была. Поехал недавно посмотреть. Я очень сильно разочаровался. Говорят, что где-то рядом били сваи и перебили родник — теперь не тот поток».