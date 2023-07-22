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Жители Ростова просят спасти от мусора родник в Соловьиной роще

22 июля 2023, 18:41
Фото: 1MI
В Ростове родник в Соловьиной роще находится в критическом состоянии из-за загрязнения
В Ростове родник в Соловьиной роще находится в критическом состоянии из-за загрязнения, сетуют в соцсетях горожане.

Жители Ростова бьют тревогу из-за состояния родника в Соловьной роще. Он загрязнен мусором, вода в нем мутная и грязная. Также многим не нравится, что в роднике купаются собаки.

Горожане просят властей обратить внимание на проблему и спасти родник. «Лет 10 назад там было классно, купался каждый день, вода как лёд была. Поехал недавно посмотреть. Я очень сильно разочаровался. Говорят, что где-то рядом били сваи и перебили родник — теперь не тот поток».

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Однако многие призывают не ждать помощи чиновников, а самим решить проблему: «Ну, если это место вашего отдыха, то и организуйте уборку, приведите все в порядок. Привыкли ждать кого-то».

Ростовчане рассказали, как водоохраняемая территория бывшего НСТ погрязла в мусоре.

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