Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Днем 23 июля мощный ливень обрушился на Батайск. За считанные минуты город стал уходить под воду. Дожди затопил улицы, дворы и подвалы в Батайске. Под воду ушли и огороды и саженцы растений.
«А ведь дождика особо не было. Вот, что значит вырубили леса. Раньше впитали они водичку, и всё нормально, без аномалий», «Застроили город скворечниками, левый берег в том числе. Сушат болота и водоемы ради застройки, а страдают мирные жители», — пишут возмущенные жители Батайска.
Город не первый раз уходит под воду. Примерно месяц назад после мощных ливней город также затопило. Воду откачивали из дворов с помощью спецтехники. Жители даже выходили на пикет к зданию администрации, чтобы заставить чиновников обратить внимание на проблему.