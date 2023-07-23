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Батайск ушел под воду после сильного ливня 23 июля

23 июля 2023, 14:52
Фото: Telegram-канал "Батайск город"
Улицы и дворы Батайска затопило после мощного ливня
Улицы и дворы Батайска затопило после мощного ливня, кадрами с места событий делятся местные жители.

Днем 23 июля мощный ливень обрушился на Батайск. За считанные минуты город стал уходить под воду. Дожди затопил улицы, дворы и подвалы в Батайске. Под воду ушли и огороды и саженцы растений.

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«А ведь дождика особо не было. Вот, что значит вырубили леса. Раньше впитали они водичку, и всё нормально, без аномалий», «Застроили город скворечниками, левый берег в том числе. Сушат болота и водоемы ради застройки, а страдают мирные жители», — пишут возмущенные жители Батайска.

Город не первый раз уходит под воду. Примерно месяц назад после мощных ливней город также затопило. Воду откачивали из дворов с помощью спецтехники. Жители даже выходили на пикет к зданию администрации, чтобы заставить чиновников обратить внимание на проблему.

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#Виктория Прутковская#Происшествия#Город#Новости#Батайск#Ростовская область
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