«А ведь дождика особо не было. Вот, что значит вырубили леса. Раньше впитали они водичку, и всё нормально, без аномалий», «Застроили город скворечниками, левый берег в том числе. Сушат болота и водоемы ради застройки, а страдают мирные жители», — пишут возмущенные жители Батайска.