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Большинство фонтанов в центре Ростова не работает летом 2023 года

23 июля 2023, 06:18
Фото: 1MI
Большинство фонтанов в Ростове не работает летом 2023 года
Самые известные фонтаны в центре Ростова не включают текущим летом, сообщает «Блокнот Ростов».

Так, несмотря на жару не работает фонтан «Лиры» на Пушкинской улице, мозаику которого восстанавливали в прошлом году.

Напомним, в начале июля ростовские власти сообщили, что ожидается капитальный ремонт фонтана «Лиры». Он будет завершен только летом следующего года.

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В числе неработающих оказался и фонтан «Орфей», который расположен у филармонии. Расположенный рядом фонтан в парке 1-го Мая, который был построен в 1910 году, также не работает.

Разваливается отремонтированный несколько лет назад фонтан в Покровском сквере. Абсолютно высох фонтан и в парке имени Вити Черевичкина.

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