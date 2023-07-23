Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Так, несмотря на жару не работает фонтан «Лиры» на Пушкинской улице, мозаику которого восстанавливали в прошлом году.
Напомним, в начале июля ростовские власти сообщили, что ожидается капитальный ремонт фонтана «Лиры». Он будет завершен только летом следующего года.
В числе неработающих оказался и фонтан «Орфей», который расположен у филармонии. Расположенный рядом фонтан в парке 1-го Мая, который был построен в 1910 году, также не работает.
Разваливается отремонтированный несколько лет назад фонтан в Покровском сквере. Абсолютно высох фонтан и в парке имени Вити Черевичкина.