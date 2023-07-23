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Часть трассы «Ростов — Таганрог — граница с ДНР» расширят из-за роста трафика

23 июля 2023, 17:56
Фото: ФКУ "Упрдор Москва - Волгоград"
Участок трассы "Ростов - Таганрог - граница с ДНР" собираются расширить
Участок трассы «Ростов — Таганрог — граница с ДНР» собираются расширить, заявили в ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

В Ростовской области расширят трассу «Ростов — Таганрог — граница с ДНР». Речь идет об участке с 40 по 44 километр. Там в основном уже завершили обустройство двух новых полос движения. Рабочим осталось уложить верхний слов асфальтобетона. Однако из-за повышенного трафика проезд откроют по всем четырем полосам.

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«Для обеспечения безопасного проезда по участку капремонта встречные потоки будут разделены металлическим барьерным ограждением и водоналивными баками, обустроена выделенная полоса для поворота в Мержаново», — заявил и. о. директора ростовского филиала ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» Степан Чибров.

Напомним, интенсивность движения на трассе возросла после теракта на Крымском мосту. Из-за ограничения автомобильного движения там машины направляют по альтернативному маршруту через Херсонскую, Запорожскую и Ростовскую области, а также ДНР.

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