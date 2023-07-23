В Ростовской области расширят трассу «Ростов — Таганрог — граница с ДНР». Речь идет об участке с 40 по 44 километр. Там в основном уже завершили обустройство двух новых полос движения. Рабочим осталось уложить верхний слов асфальтобетона. Однако из-за повышенного трафика проезд откроют по всем четырем полосам.