Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Болельщикам нужно попасть на стадион к 20.00 мск, чтобы увидеть этот матч. Для их удобства в городе с 18.30 до 22.00 будут курсировать автобусы маршрута №39.
Стоит отметить, что ездить они будут по укороченному маршруту. Последняя остановка по этой схеме — «Городской пляж».
В ростовской администрации также напомнили, что через остановочный пункт «Аллея Ростов-Арена» также ходит и другой общественный транспорт. Это автобусные маршруты №8, 49, 65а и троллейбусный маршрут №7. Кроме того, есть еще автобусный маршрут №75, одна из остановок которого («Гребной канал») также находится недалеко от стадиона.
Напомним, в заключительном туре Российской Премьер-Лиги ФК «Ростов» сыграл против ЦСКА. Ростовская команда проиграла со счетом 4:1 и не получила медалей, оказавшись четвертой в турнирной таблице.