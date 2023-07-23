В ростовской администрации также напомнили, что через остановочный пункт «Аллея Ростов-Арена» также ходит и другой общественный транспорт. Это автобусные маршруты №8, 49, 65а и троллейбусный маршрут №7. Кроме того, есть еще автобусный маршрут №75, одна из остановок которого («Гребной канал») также находится недалеко от стадиона.