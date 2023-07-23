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Дополнительные автобусы пустят в Ростове 23 июля в день футбольного матча с «Факелом»

23 июля 2023, 05:37
Фото: 1MI
Дополнительные автобусы пустят в Ростове 23 июля в день футбольного матча с «Факелом»
Дополнительные автобусы запустят в Ростове 23 июля, чтобы болельщики смогли попасть на матч ФК «Ростов» с «Факелом», сообщили в городской администрации.

Болельщикам нужно попасть на стадион к 20.00 мск, чтобы увидеть этот матч. Для их удобства в городе с 18.30 до 22.00 будут курсировать автобусы маршрута №39.

Стоит отметить, что ездить они будут по укороченному маршруту. Последняя остановка по этой схеме — «Городской пляж».

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В ростовской администрации также напомнили, что через остановочный пункт «Аллея Ростов-Арена» также ходит и другой общественный транспорт. Это автобусные маршруты №8, 49, 65а и троллейбусный маршрут №7. Кроме того, есть еще автобусный маршрут №75, одна из остановок которого («Гребной канал») также находится недалеко от стадиона.

Напомним, в заключительном туре Российской Премьер-Лиги ФК «Ростов» сыграл против ЦСКА. Ростовская команда проиграла со счетом 4:1 и не получила медалей, оказавшись четвертой в турнирной таблице.

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