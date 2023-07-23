Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Новая неделя принесет в Ростов жаркую погоду и дожди. В понедельник, 24 июля, в городе будет пасмурно. С утра вероятны осадки. Температура воздуха днем составит +29 градусов, а вечером — +20 градусов. Скорость ветра составит шесть метров в секунду.
Облачная погода будет сохраняться в городе всю неделю. Сильных ливней не прогнозируется, однако небольшие дожди ожидаются также во вторник и пятницу.
Ближе к середине недели в Ростове столбики термометров днем поднимутся до +36 градусов, а вечером — +26 градусов. Однако к выходным температура снится до +29 градусов.
Ранее «Фобос» предупредил о локальных дождях в Ростовской области до конца июля.