Новая неделя принесет в Ростов жаркую погоду и дожди. В понедельник, 24 июля, в городе будет пасмурно. С утра вероятны осадки. Температура воздуха днем составит +29 градусов, а вечером — +20 градусов. Скорость ветра составит шесть метров в секунду.