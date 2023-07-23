Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Накануне вечером ДТП произошло на трассе «Егорлыкская — Сальск». Там водитель Renault не предоставил преимущество в движении мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении. В результате транспортные средства столкнулись.
От удара сильно пострадали корпуса машины и мотоцикла. Травмы в ДТП получили 53-летний мотоциклист и его 43-летняя пассажирка.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее женщина пострадала в массовом ДТП в Волгодонске.