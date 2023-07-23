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Published Сегодня, 13:33

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Два человека пострадали в ДТП мотоцикла и иномарки в Ростовской области

23 июля 2023, 13:33
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Мотоциклист и пассажир получили травмы в результате ДТП в Сальском районе
Мотоциклист и пассажир получили травмы в результате ДТП в Сальском районе, рассказали в ГИБДД Ростовской области.

Накануне вечером ДТП произошло на трассе «Егорлыкская — Сальск». Там водитель Renault не предоставил преимущество в движении мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении. В результате транспортные средства столкнулись.

От удара сильно пострадали корпуса машины и мотоцикла. Травмы в ДТП получили 53-летний мотоциклист и его 43-летняя пассажирка.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее женщина пострадала в массовом ДТП в Волгодонске.

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