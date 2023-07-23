rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Изображение материала

Два птенца фламинго появились на свет в ростовском зоопарке

23 июля 2023, 08:14
Фото: rostovgazeta.ru
В зоопарке Ростова родились два птенца фламинго
В зоопарке Ростова родились два птенца фламинго, рассказала пресс-служба учреждения.

В ростовском зоопарке на свет появились два птенца розовых фламинго. Правда, сейчас окрас малышей, скорее, серый. Зоологи обещают, что в скором времени посетители зоопарка смогут посмотреть на птенцов не только на фото.

Птенец фламингоПтенец фламинго
Птенец фламинго
Фото: Зоопарк Ростова-на-Дону

В соцсетях жители Ростова обрадовались появлению птенцов на свет. «Какое чудо!», «Как мило», «Растите здоровыми», «Такой хорошенький», «Мои любимцы», — пишут восторженные горожане.

Ранее новый вольер с джакузи для крокодила Люцифера открыли в зоопарке Ростова-на-Дону.

Читайте также:
Вольер с джакузи для крокодила Люцифера открыли в зоопарке РостоваВ зоопарке Ростова сделали педикюр под наркозом пожилому тигру АртемуВ зоопарке Ростова родился кенгуренок, но увидеть его почти невозможно
#Виктория Прутковская#Зоопарк в Ростове#Животные#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростове тушили огонь в старинном здании и собираются заново открыть Decathlon
Вчера, 14:04
Инфекционист предупредил об опасности лихорадки Западного Нила в Ростовской области
Вчера, 13:26
Один из участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перекроют на месяц
Вчера, 11:19
Беременная женщина найдена мертвой в затопленной квартире в Ростове
Вчера, 10:16
Стали известны подробности серьезного ДТП с участием автобуса «Ростов — Махачкала»
Вчера, 09:54
Законопроект ЛДПР о маткапитале: новые возможности для семей Ростовской области
21 июля, 05:00