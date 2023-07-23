Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В ростовском зоопарке на свет появились два птенца розовых фламинго. Правда, сейчас окрас малышей, скорее, серый. Зоологи обещают, что в скором времени посетители зоопарка смогут посмотреть на птенцов не только на фото.
В соцсетях жители Ростова обрадовались появлению птенцов на свет. «Какое чудо!», «Как мило», «Растите здоровыми», «Такой хорошенький», «Мои любимцы», — пишут восторженные горожане.
Ранее новый вольер с джакузи для крокодила Люцифера открыли в зоопарке Ростова-на-Дону.