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ФК «Ростов» забил свой 1000-й гол в чемпионатах России

23 июля 2023, 19:41
Фото: 1MI
Футбольный клуб «Ростов» в воскресенье, 23 июля, сыграл с «Факелом» и одержал победу.

Для ростовчан это была домашняя игра, она прошла в рамках первого тура чемпионата России. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Ростова».

Первый гол у ростовчан забил Максим Осипенко и этот мяч, по информации СМИ, стал 1000-м для команды в чемпионатах России. Автором 1001-го оказался Роман Тугарев.

Из-за санкций ФК «Ростов» больше не может регистрировать новых игроков
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Напомним, что в прошлом чемпионате России «Ростов» оказался на четвертом месте. Команда набрала более 50 очков в 30 играх.

Ранее стало известно, что из-за санкций ФК «Ростов» больше не может регистрировать новых игроков. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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