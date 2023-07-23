Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
Modified Сегодня, 19:45
Updated Сегодня, 19:45
Для ростовчан это была домашняя игра, она прошла в рамках первого тура чемпионата России. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Ростова».
Первый гол у ростовчан забил Максим Осипенко и этот мяч, по информации СМИ, стал 1000-м для команды в чемпионатах России. Автором 1001-го оказался Роман Тугарев.
Напомним, что в прошлом чемпионате России «Ростов» оказался на четвертом месте. Команда набрала более 50 очков в 30 играх.
Ранее стало известно, что из-за санкций ФК «Ростов» больше не может регистрировать новых игроков. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.