Золотарева и Юрова являются фигурантками громкого дела о коррупции в Ростовском областном суде. По версии следствия, экс-судьи за деньги выносили подсудимым «нужные» приговоры. В зданиях судов и дома у ряда судей прошли обыски. В особняках силовики нашли сотни миллионов рублей наличных денег и люксовые вещи. Во время следствия Золотарева, предположительно, пыталась покончить собой, однако ее сумели спасти врачи.