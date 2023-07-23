Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Роспотребнадзор заявил, что в Ростовской области обнаружен вирус лихорадки Западного Нила. С июня в регионе подтверждено уже два случая заболевания инфекцией. Оба пациента были из Волгодонска.
Лабораторные исследования показали, что, помимо Волгодонска, вирус также циркулирует в Таганроге и Неклиновском районе. У жителей этих муниципалитетов нашли специфические антитела к лихорадке.
Среди главных причин распространения лихорадки медики называют жаркую погоду. Она способствует активному распространению комаров — главных переносчиков инфекции. Жертвами насекомых зачастую становятся люди, которые много времени проводят в поймах рек и на водохранилищах. Заболеть лихорадкой можно и дома, если в нем есть затопленный подвал — идеальное место для размножения комаров.
Медики просят жителей Ростовской области внимательно следить за своим здоровьем. При появлении на теле характерной сыпи, высокой температуры и болей в мышцах необходимо срочно обратиться к врачу.
В Союзе добровольцев Донбасса сообщили, что под артобстрел в зоне СВО попал депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай. Инцидент произошел, когда политик покидал передовые позиции одного из батальонов. Их местоположение уточнять, не стали.
Серьезные ранение получили два офицера, сопровождавшие Бородая. Сам он заявил, что не пострадал. Однако на фото с места событий видно, что депутат в крови, его голова и рука перевязаны.
СМИ сообщили, что суд постановил отправить в СИЗО бывшую главу Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову.
Об аресте Юровой стало известно 18 июля. Donday сообщил, что экс-судья проведет в московском СИЗО, как минимум, два месяца. Об аресте Золотаревой в тот же день рассказал Don Mash. По словам издания, из СИЗО она выйдет не раньше 17 сентября.
Золотарева и Юрова являются фигурантками громкого дела о коррупции в Ростовском областном суде. По версии следствия, экс-судьи за деньги выносили подсудимым «нужные» приговоры. В зданиях судов и дома у ряда судей прошли обыски. В особняках силовики нашли сотни миллионов рублей наличных денег и люксовые вещи. Во время следствия Золотарева, предположительно, пыталась покончить собой, однако ее сумели спасти врачи.