Вечером 22 июля спасатели, патрулируя реку Дон, заметили возле заброшенных домов в переулке Державинском человека. Его голова периодически скрывалась под воду. Подплывшие спасатели посоветовали ему выйти на берег. Однако мужчину подхватило течение, против которого было тяжело грести. Пловец начал быстро терять силы и потерял ориентацию.