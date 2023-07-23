Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Вечером 22 июля спасатели, патрулируя реку Дон, заметили возле заброшенных домов в переулке Державинском человека. Его голова периодически скрывалась под воду. Подплывшие спасатели посоветовали ему выйти на берег. Однако мужчину подхватило течение, против которого было тяжело грести. Пловец начал быстро терять силы и потерял ориентацию.
Тогда спасатели подняли его на борт катера и доставили на берег. От медицинской помощи мужчина отказался, заверив, что чувствует себя удовлетворительно.
Ранее рыбак на резиновой лодке едва не утонул в Таганрогском заливе в Ростовской области.