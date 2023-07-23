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Из реки Дон в Ростове успели достать парня, которого чуть не унесло течением

23 июля 2023, 08:09
Фото: ГКУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»
В Ростове из реки Дон достали парня, которого едва не унесло течением
В Ростове из реки Дон достали парня, которого едва не унесло течением, рассказали в областной поисково-спасательной службу во внутренних водах и территориальном море РФ.

Вечером 22 июля спасатели, патрулируя реку Дон, заметили возле заброшенных домов в переулке Державинском человека. Его голова периодически скрывалась под воду. Подплывшие спасатели посоветовали ему выйти на берег. Однако мужчину подхватило течение, против которого было тяжело грести. Пловец начал быстро терять силы и потерял ориентацию.

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Тогда спасатели подняли его на борт катера и доставили на берег. От медицинской помощи мужчина отказался, заверив, что чувствует себя удовлетворительно.

Ранее рыбак на резиновой лодке едва не утонул в Таганрогском заливе в Ростовской области.

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