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Из-за санкций ФК «Ростов» больше не может регистрировать новых игроков

23 июля 2023, 13:10
Фото: 1MI
Из-за санкций ФИФА футбольный клуб "Ростов" больше не может регистрировать новых игроков
Из-за санкций ФИФА футбольный клуб «Ростов» больше не может регистрировать новых игроков, пишут спортивные медиа.

Из-за запрета ФИФА футбольный клуб «Ростов» не может зарегистрировать новых игроков. Клуб не может перевести средства за нападающего «Норчепинга» Понтуса Альмквиста.

ФК «Ростов» собирается подписать контракты с шестью новыми игроками
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«РБ Спорт» пишет, что летом «Ростов» подписал трех новых игроков: Алексея Ионова, Мохаммада Мохаби и Романа Акбашева. Из-за санкций все они может пропустить матч первого тура против «Факела». Игра должна состояться сегодня на стадионе «Ростов Арена».

Напомним, дополнительные автобусы пустят в Ростове сегодня из-за матча с «Факелом». Начало игры в 20.00 мск.

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