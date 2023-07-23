Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Из-за запрета ФИФА футбольный клуб «Ростов» не может зарегистрировать новых игроков. Клуб не может перевести средства за нападающего «Норчепинга» Понтуса Альмквиста.
«РБ Спорт» пишет, что летом «Ростов» подписал трех новых игроков: Алексея Ионова, Мохаммада Мохаби и Романа Акбашева. Из-за санкций все они может пропустить матч первого тура против «Факела». Игра должна состояться сегодня на стадионе «Ростов Арена».
Напомним, дополнительные автобусы пустят в Ростове сегодня из-за матча с «Факелом». Начало игры в 20.00 мск.