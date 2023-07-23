«РБ Спорт» пишет, что летом «Ростов» подписал трех новых игроков: Алексея Ионова, Мохаммада Мохаби и Романа Акбашева. Из-за санкций все они может пропустить матч первого тура против «Факела». Игра должна состояться сегодня на стадионе «Ростов Арена».