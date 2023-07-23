Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Коммунальная авария произошла в районе СНТ «Строитель» в Ростове. Там в результате прорыва трубы забил огромный фонтан воды. Его высота превышает рост близлежащих деревьев. Фонтан видно даже из окон высотных домов в округе.
Городские службы аварию пока никак не комментировали. По какой причине она произошла и когда ее устранят, пока неизвестно.
Тем временем ростовчане иронизируют над ситуацией: «Это лучше любого городского фонтана», «Зачем фонтаны на набережной, если есть такой», «Хоть деревья в жару оросит».
Ранее в Ростове коммунальный «фонтан» два дня топил улицу Штахановского.