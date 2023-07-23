rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Изображение материала

Коммунальный фонтан высотой в дерево забил в Ростове

23 июля 2023, 11:41
Фото: 1MI
В Ростове в СНТ "Строитель" забил огромный коммунальный фонтан
В Ростове в СНТ «Строитель» забил огромный коммунальный фонтан, сообщили в соцсетях местные жители.

Коммунальная авария произошла в районе СНТ «Строитель» в Ростове. Там в результате прорыва трубы забил огромный фонтан воды. Его высота превышает рост близлежащих деревьев. Фонтан видно даже из окон высотных домов в округе.

В Ростове в СНТ "Строитель" забил огромный коммунальный фонтан
Видео: 1MI

Городские службы аварию пока никак не комментировали. По какой причине она произошла и когда ее устранят, пока неизвестно.

Тем временем ростовчане иронизируют над ситуацией: «Это лучше любого городского фонтана», «Зачем фонтаны на набережной, если есть такой», «Хоть деревья в жару оросит».

Ранее в Ростове коммунальный «фонтан» два дня топил улицу Штахановского.

Читайте также:
Коричневые водные потоки затопили Пушкинскую в Ростове 16 июляУгол дома рухнул на газовую трубу в центре РостоваВ Ростове коммунальный «фонтан» два дня топит улицу Штахановского
#Виктория Прутковская#Происшествие#Соцсети#ЖКХ в Ростове#Коммунальный фонтан в Ростове#Прорыв трубы#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Видео
Подпишитесь
В Ростове тушили огонь в старинном здании и собираются заново открыть Decathlon
Вчера, 14:04
Инфекционист предупредил об опасности лихорадки Западного Нила в Ростовской области
Вчера, 13:26
Один из участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перекроют на месяц
Вчера, 11:19
Беременная женщина найдена мертвой в затопленной квартире в Ростове
Вчера, 10:16
Стали известны подробности серьезного ДТП с участием автобуса «Ростов — Махачкала»
Вчера, 09:54
Законопроект ЛДПР о маткапитале: новые возможности для семей Ростовской области
21 июля, 05:00