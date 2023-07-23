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Машина сгорела рядом с ТРЦ «Мармелад» в Таганроге

23 июля 2023, 08:37
Фото: 1MI
ВАЗ загорелся на перекрестке рядом с торговым центром "Мармелад" в Таганроге
ВАЗ загорелся на перекрестке рядом с торговым центром «Мармелад» в Таганроге в субботу, 22 июля, рассказали в соцсетях очевидцы.

Вечером 22 июля ВАЗ загорелся на проезжей части улицы Чехова в Таганроге. Происшествие произошло на перекрестке рядом с торговым центром «Мармелад». На видео с места событий видно, что машина загорелась прямо на ходу.

Потушить авто помог водитель проезжающей мимо иномарки. У него оказался огнетушитель. Водитель ВАЗ не пострадал.

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В ГИБДД инцидент не комментировали.

Ранее в Таганроге в результате ДТП сгорела Audi.

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