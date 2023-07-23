Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:37
Вечером 22 июля ВАЗ загорелся на проезжей части улицы Чехова в Таганроге. Происшествие произошло на перекрестке рядом с торговым центром «Мармелад». На видео с места событий видно, что машина загорелась прямо на ходу.
Потушить авто помог водитель проезжающей мимо иномарки. У него оказался огнетушитель. Водитель ВАЗ не пострадал.
В ГИБДД инцидент не комментировали.
Ранее в Таганроге в результате ДТП сгорела Audi.