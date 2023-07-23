Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Жители Ростова заметили змею на пешеходном переходе. Животное пыталось преодолеть его и переползти на другую сторону улицы, однако у него ничего не вышло. Автомобилисты то и дело преграждали ей путь. В итоге, разочаровавшись в ростовских водителях, змея уползла обратно под бордюр.
«Бедненький, хоть бы пропустили, он сам уползет, наверное, затерялся в городе», — пишут ростовчане. Однако не все согласились с этим мнением. «И все объехали! Опасная же тварь, почему не задавили?».
Ранее жители Левенцовки в Ростове пожаловались на нашествие жаб в подвалах и подъездах.