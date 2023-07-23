Жители Ростова заметили змею на пешеходном переходе. Животное пыталось преодолеть его и переползти на другую сторону улицы, однако у него ничего не вышло. Автомобилисты то и дело преграждали ей путь. В итоге, разочаровавшись в ростовских водителях, змея уползла обратно под бордюр.