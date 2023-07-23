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Published Сегодня, 15:31

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Огромная змея выползла на пешеходный переход в центре Ростова

23 июля 2023, 15:31
Фото: Midjourney
Змея пыталась преодолеть пешеходный переход в Ростове
Жители Ростова обратили внимание на змею, пытавшуюся переползти дорогу, фото и видео с ней они публикуют в соцсетях.

Жители Ростова заметили змею на пешеходном переходе. Животное пыталось преодолеть его и переползти на другую сторону улицы, однако у него ничего не вышло. Автомобилисты то и дело преграждали ей путь. В итоге, разочаровавшись в ростовских водителях, змея уползла обратно под бордюр.

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«Бедненький, хоть бы пропустили, он сам уползет, наверное, затерялся в городе», — пишут ростовчане. Однако не все согласились с этим мнением. «И все объехали! Опасная же тварь, почему не задавили?».

Ранее жители Левенцовки в Ростове пожаловались на нашествие жаб в подвалах и подъездах.

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