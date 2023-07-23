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Пенсионер утонул в выгребной яме в Ростовской области

23 июля 2023, 06:53
Фото: 1MI
Труп 74-летнего мужчины нашли в сливной яме в Ростовской области
Спасатели обнаружили труп пожилого мужчины в сливной яме на хуторе Грачи в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале Тарасовского поисково-спасательного отряда.

Страшная находка была обнаружена накануне в субботу. Спасатели прибыли в населенный пункт по экстренному вызову.

В сообщении отряда сказано, что возможно произошел несчастный случай, в результате которого 74-летний мужчина упал в яму.

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На данный момент уже начата проверка по этому случаю. Судмедэксперты должны установить причину смерти дедушки, а следствие — разобраться в причинах произошедшего.

Напомним, 19 июля на берегу Цимлянского водохранилища было обнаружено тело мужчины. Сотрудники правоохранительных органов установили, что труп принадлежал недавно отбывшему срок заключенному.

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#Труп#Сливная яма#Ростовская область#74-летний мужчина#Происшествия
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