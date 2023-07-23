Пенсионер утонул в выгребной яме в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
Страшная находка была обнаружена накануне в субботу. Спасатели прибыли в населенный пункт по экстренному вызову.
В сообщении отряда сказано, что возможно произошел несчастный случай, в результате которого 74-летний мужчина упал в яму.
На данный момент уже начата проверка по этому случаю. Судмедэксперты должны установить причину смерти дедушки, а следствие — разобраться в причинах произошедшего.
Напомним, 19 июля на берегу Цимлянского водохранилища было обнаружено тело мужчины. Сотрудники правоохранительных органов установили, что труп принадлежал недавно отбывшему срок заключенному.