Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
ДТП произошло поздней ночью в Таганроге на улице Чехова. Там в районе дома №271 водитель Volkswagen Polo сбил пешехода. Тот перебегал дорогу на красный сигнал светофора перед близко движущимся авто.
От полученных травм 40-летний пешеход скончался на месте, до приезда скорой помощи.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.
Вчера в Таганроге еще одно ДТП произошло на улице Чехова. Там рядом с торговым центром «Мармелад» загорелся ВАЗ. К счастью, машину сумели потушить, никто не пострадал.