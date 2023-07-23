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Пешеход погиб под колесами Volkswagen в Таганроге

23 июля 2023, 10:27
Фото: 1MI
Пешеход погиб после столкновения с Volkswagen на улице Чехова в Таганроге
Пешеход погиб после столкновения с Volkswagen на улице Чехова в Таганроге, рассказали в ГИБДД.

ДТП произошло поздней ночью в Таганроге на улице Чехова. Там в районе дома №271 водитель Volkswagen Polo сбил пешехода. Тот перебегал дорогу на красный сигнал светофора перед близко движущимся авто.

От полученных травм 40-летний пешеход скончался на месте, до приезда скорой помощи.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.

Вчера в Таганроге еще одно ДТП произошло на улице Чехова. Там рядом с торговым центром «Мармелад» загорелся ВАЗ. К счастью, машину сумели потушить, никто не пострадал.

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