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Погибшие мужчина и ребенок в ДТП под Матвеево-Курганом оказались гражданами Армении

23 июля 2023, 20:30
Фото: Midjourney
Погибшие мужчина и ребенок в ДТП под Матвеево-Курганом оказались гражданами Армении
В результате ДТП в Ростовской области погибли двое граждан Армении, включая 8-летнего ребенка, когда машина марки Nissan Elgrand выехала с дороги и врезалась в дерево, сообщает издание «Sputnik Армения».

Напомним, что 23 июля в Ростовской области произошло крупное ДТП, в котором погибли три человека, включая восьмилетнего мальчика. Авария случилась около 11 часов дня на участке трассы «Матвеев-Курган — Малокирсановка — Екатериновка». По данным регионального ГИБДД, водитель Nissan Elgrand попытался совершить обгон, однако не справился с управлением и слетел с дороги. Машину по инерции занесло в дерево.

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В результате аварии автомобиль оказался полностью разбит. В нем погибли 44-летний и 24-летний мужчины и восьмилетний мальчик. Водителя госпитализировали с травмами.

Теперь стало известно, что среди погибших двое оказались гражданами Армении, в том числе ребенок.

Правоохранительные органы начали расследование трагического происшествия. Свою проверку организовала и прокуратура.

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#Дтп#Дети#Ростовская область#Граждане Армении#Матвеев - Курган - Малокирсановка - Екатериновка#Спасательная служба Армении#Автомагистраль#Nissan Elgrand#Дерево#МЧС РФ#МВД России#Происшествия#Общество#Происшествие
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