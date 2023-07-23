Погибшие мужчина и ребенок в ДТП под Матвеево-Курганом оказались гражданами Армении

Напомним, что 23 июля в Ростовской области произошло крупное ДТП, в котором погибли три человека, включая восьмилетнего мальчика. Авария случилась около 11 часов дня на участке трассы «Матвеев-Курган — Малокирсановка — Екатериновка». По данным регионального ГИБДД, водитель Nissan Elgrand попытался совершить обгон, однако не справился с управлением и слетел с дороги. Машину по инерции занесло в дерево.