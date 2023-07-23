Погибшие мужчина и ребенок в ДТП под Матвеево-Курганом оказались гражданами Армении

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 20:32
Updated Сегодня, 20:32
Напомним, что 23 июля в Ростовской области произошло крупное ДТП, в котором погибли три человека, включая восьмилетнего мальчика. Авария случилась около 11 часов дня на участке трассы «Матвеев-Курган — Малокирсановка — Екатериновка». По данным регионального ГИБДД, водитель Nissan Elgrand попытался совершить обгон, однако не справился с управлением и слетел с дороги. Машину по инерции занесло в дерево.
В результате аварии автомобиль оказался полностью разбит. В нем погибли 44-летний и 24-летний мужчины и восьмилетний мальчик. Водителя госпитализировали с травмами.
Теперь стало известно, что среди погибших двое оказались гражданами Армении, в том числе ребенок.
Правоохранительные органы начали расследование трагического происшествия. Свою проверку организовала и прокуратура.