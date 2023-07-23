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Пробка в 15 километров сковала трассу в Ростовской области вечером 23 июля

23 июля 2023, 16:11
Фото: 1MI
На трассе "Ростов - Семикаракорск - Волгодонск" образовалась огромная пробка

Пробка в 15 километров образовалась под Батайском из-за ДТП

На трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» образовалась огромная пробка, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Пробка в 15 километров образовалась на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». Затор вощник в районе хутора Островский. Там произошло ДТП. Движение затруднено по одной из полос, ведущих в сторону Ростова.

В ГИБДД Ростовской области о дорожной аварии пока не сообщали. Информация о ней уточняется.

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Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и искать альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в пробке.

Ранее два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Ростовской области.

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