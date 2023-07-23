Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Пробка в 15 километров образовалась на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». Затор вощник в районе хутора Островский. Там произошло ДТП. Движение затруднено по одной из полос, ведущих в сторону Ростова.
В ГИБДД Ростовской области о дорожной аварии пока не сообщали. Информация о ней уточняется.
Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и искать альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в пробке.
Ранее два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Ростовской области.