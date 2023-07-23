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Ростовчанин Дибров назвал «живыми трупами» посетителей дешевых кафе

23 июля 2023, 08:54
Фото: Соцсети Полины Дибровой
Дмитрий Дибров с супругой и сыновьями
Уроженец Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров нелестно отозвался о посетителях бюджетных заведений, пишут светские СМИ.

Ростовчанин Дмитрий Дибров назвал посетителей дешевых кафе «живыми трупами». Он объяснил, что называет таким образом людей, не создающих ничего самостоятельно, а лишь следящих в интернете за жизнью других людей. «На дорогое-то кафе в силу никчёмности денег у него, как правило, нет», — приводят слова телеведущего Дни.ру.

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Он назвал таких людей неинтересными не только для других, но и для самих себя. Дибров полагает, что люди, проводящие время в кафе с телефоном или ноутбуком, следят только за чужим отдыхом в Дубае, трейлерами новых фильмов и светской хроникой.

Ранее ростовчанин Дибров рассказал, как над ним смеялись москвичи из-за южного акцента.

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