Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Ростовчанин Дмитрий Дибров назвал посетителей дешевых кафе «живыми трупами». Он объяснил, что называет таким образом людей, не создающих ничего самостоятельно, а лишь следящих в интернете за жизнью других людей. «На дорогое-то кафе в силу никчёмности денег у него, как правило, нет», — приводят слова телеведущего Дни.ру.
Он назвал таких людей неинтересными не только для других, но и для самих себя. Дибров полагает, что люди, проводящие время в кафе с телефоном или ноутбуком, следят только за чужим отдыхом в Дубае, трейлерами новых фильмов и светской хроникой.
Ранее ростовчанин Дибров рассказал, как над ним смеялись москвичи из-за южного акцента.