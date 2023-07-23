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Ростовчанин избил соседа, жена которого добивается благоустройства в районе

23 июля 2023, 09:59
Фото: 1MI
Житель Ростова решил избить соседа из-за активной гражданской позиции его супруги
Житель Ростова решил избить соседа из-за активной гражданской позиции его супруги, рассказали СМИ.

Жительница Ростова Виктория Петрикина заявила, что на ее супруга напал сосед. Дело в том, что ростовчанка входит в инициативную группу, требующую от властей благоустроить микрорайон Темерник. Соседу Петрикиной активизм не пришелся по душе. Увидев у подъезда ее супруга, он сначала оскорбил активистку, а затем избил мужчину.

«В общем и сказал что-то в духе, „как это ты можешь жить с такой суперобщественной женщиной“», — приводит слова Петрикиной 161.ру.

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Мужа активистки госпитализировали в БСМП. Полиция, приехавшая на место происшествия, записала показания, однако задерживать соседа за избиение не стала. Петрикина уверена, что местный участковый также не в восторге от ее общественной деятельности, поэтому на помощь правоохранительных органов она не уповает.

В самой полиции инцидент пока никак не комментировали.

Ранее на Северном водохранилище в Ростове нашли труп общественного деятеля Андрея Кудрявцева.

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