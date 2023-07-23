Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Жительница Ростова Виктория Петрикина заявила, что на ее супруга напал сосед. Дело в том, что ростовчанка входит в инициативную группу, требующую от властей благоустроить микрорайон Темерник. Соседу Петрикиной активизм не пришелся по душе. Увидев у подъезда ее супруга, он сначала оскорбил активистку, а затем избил мужчину.
«В общем и сказал что-то в духе, „как это ты можешь жить с такой суперобщественной женщиной“», — приводит слова Петрикиной 161.ру.
Мужа активистки госпитализировали в БСМП. Полиция, приехавшая на место происшествия, записала показания, однако задерживать соседа за избиение не стала. Петрикина уверена, что местный участковый также не в восторге от ее общественной деятельности, поэтому на помощь правоохранительных органов она не уповает.
В самой полиции инцидент пока никак не комментировали.
Ранее на Северном водохранилище в Ростове нашли труп общественного деятеля Андрея Кудрявцева.