Жительница Ростова Виктория Петрикина заявила, что на ее супруга напал сосед. Дело в том, что ростовчанка входит в инициативную группу, требующую от властей благоустроить микрорайон Темерник. Соседу Петрикиной активизм не пришелся по душе. Увидев у подъезда ее супруга, он сначала оскорбил активистку, а затем избил мужчину.