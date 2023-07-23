Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:49
Ростовчанин решил сэкономить на покупке билетов на концерт, поэтому решил не покупать их через официальные сервисы. Вместо этого он обратился к своему знакомому с просьбой найти билеты по более низкой цене, чем у организатора мероприятия. Знакомый согласился помочь, но потребовал сразу всю сумму. В результате ему перевели 126 тысяч рублей на 10 билетов, однако после этого мошенник перестал отвечать. Тогда потерпевший обратился в полицию.
Подозреваемым оказался 29-летний житель Ростовской области. Полицейские установили, что из-за финансовых проблем он решил заработать деньги мошенничеством, их он потратил на свои личные нужды.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как ростовчанам будут возвращать украденные мошенниками деньги.