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Ростовчанин решил сэкономить при покупке билетов на концерт и лишился денег

23 июля 2023, 03:41
Фото: 1MI
Житель Ростова-на-Дону пытался сэкономить на покупке билетов, но нарвался на мошенника и остался без денег, сообщили в региональном УМВД.

Ростовчанин решил сэкономить на покупке билетов на концерт, поэтому решил не покупать их через официальные сервисы. Вместо этого он обратился к своему знакомому с просьбой найти билеты по более низкой цене, чем у организатора мероприятия. Знакомый согласился помочь, но потребовал сразу всю сумму. В результате ему перевели 126 тысяч рублей на 10 билетов, однако после этого мошенник перестал отвечать. Тогда потерпевший обратился в полицию.

Как ростовчанам будут возвращать украденные мошенниками деньги
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Подозреваемым оказался 29-летний житель Ростовской области. Полицейские установили, что из-за финансовых проблем он решил заработать деньги мошенничеством, их он потратил на свои личные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как ростовчанам будут возвращать украденные мошенниками деньги.

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