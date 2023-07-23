Ростовчанин решил сэкономить на покупке билетов на концерт, поэтому решил не покупать их через официальные сервисы. Вместо этого он обратился к своему знакомому с просьбой найти билеты по более низкой цене, чем у организатора мероприятия. Знакомый согласился помочь, но потребовал сразу всю сумму. В результате ему перевели 126 тысяч рублей на 10 билетов, однако после этого мошенник перестал отвечать. Тогда потерпевший обратился в полицию.