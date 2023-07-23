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Сразу два ребенка утонули дома в Ростовской области 22 июля

23 июля 2023, 12:20
Фото: pxhere.com
В Ростовской области за один день сразу два ребенка утонули в ванне и домашнем бассейне
В Ростовской области за один день сразу два ребенка утонули в ванне и домашнем бассейне, рассказали в региональном МЧС.

С начала года в водоемах Ростовской области погибли шесть детей. Спасатели отмечают, что дети тонут не только в открытой воде, но и в домашних бассейнах.

Вчера в хуторе Масаловка Каменского района в детском бассейне у себя дома утонул двухлетний малыш. В этот же день в ванной для полива растений в Азове погиб пятилетний мальчик.

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Спасатели призвали родителей ответственней относиться к безопасности детей и не оставлять их без присмотра во время купания.

Ранее в Ростове утонул четырехлетний мальчик. Трагедия произошла на частном пляже «Каррера».

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