Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
С начала года в водоемах Ростовской области погибли шесть детей. Спасатели отмечают, что дети тонут не только в открытой воде, но и в домашних бассейнах.
Вчера в хуторе Масаловка Каменского района в детском бассейне у себя дома утонул двухлетний малыш. В этот же день в ванной для полива растений в Азове погиб пятилетний мальчик.
Спасатели призвали родителей ответственней относиться к безопасности детей и не оставлять их без присмотра во время купания.
Ранее в Ростове утонул четырехлетний мальчик. Трагедия произошла на частном пляже «Каррера».