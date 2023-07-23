Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
ДТП произошло утром 23 июля на трассе «Матвеев-Курган — Малокирсановка — Екатериновка» в Ростовской области. Там водитель Nissan Elgrand попытался совершить обгон, однако не справился с управлением и слетел с дороги. Машину по инерции занесло в дерево.
Удар был настолько сильным, что минивэн превратился в груду металла. 44-летний водитель авто госпитализирован. Три его пассажира — 44-летний и 24-летний мужчины, а также 8-летний мальчик — погибли на месте.
Правоохранительные органы начали расследование трагического происшествия. Свою проверку организовала и прокуратура.
Накануне женщина пострадала в массовом ДТП в Волгодонске.