ДТП произошло утром 23 июля на трассе «Матвеев-Курган — Малокирсановка — Екатериновка» в Ростовской области. Там водитель Nissan Elgrand попытался совершить обгон, однако не справился с управлением и слетел с дороги. Машину по инерции занесло в дерево.