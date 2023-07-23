rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

Изображение материала

Стали известны подробности страшного ДТП с тремя погибшими в Ростовской области

23 июля 2023, 17:13
Фото: МВД Ростовской области
В результате жесткого столкновения иномарки с деревом погибли трое человек
В результате жесткого столкновения иномарки с деревом погибли трое человек, один из них ребенок, рассказали в МВД Ростовской области.

ДТП произошло утром 23 июля на трассе «Матвеев-Курган — Малокирсановка — Екатериновка» в Ростовской области. Там водитель Nissan Elgrand попытался совершить обгон, однако не справился с управлением и слетел с дороги. Машину по инерции занесло в дерево.

Удар был настолько сильным, что минивэн превратился в груду металла. 44-летний водитель авто госпитализирован. Три его пассажира — 44-летний и 24-летний мужчины, а также 8-летний мальчик — погибли на месте.

Два человека пострадали в ДТП мотоцикла и иномарки в Ростовской области
Узнать подробнее

Правоохранительные органы начали расследование трагического происшествия. Свою проверку организовала и прокуратура.

Накануне женщина пострадала в массовом ДТП в Волгодонске.

Читайте также:
Водитель легковушки влетел в грузовик и погиб на трассе в Ростовской областиДвое взрослых и один ребенок госпитализированы в результате ДТП в Ростовской областиВ Ростовской области 10 лет колонии получил виновник ДТП с двумя погибшими
#Виктория Прутковская#Происшествие#ДТП в Ростовской области#Смертельное ДТП в Ростовской области#Крупные ДТП в Ростовской области#ДТП с участием детей в Ростовской области#Полиция#Дети#Дтп#Происшествия#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростове тушили огонь в старинном здании и собираются заново открыть Decathlon
Вчера, 14:04
Инфекционист предупредил об опасности лихорадки Западного Нила в Ростовской области
Вчера, 13:26
Один из участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перекроют на месяц
Вчера, 11:19
Беременная женщина найдена мертвой в затопленной квартире в Ростове
Вчера, 10:16
Стали известны подробности серьезного ДТП с участием автобуса «Ростов — Махачкала»
Вчера, 09:54
Законопроект ЛДПР о маткапитале: новые возможности для семей Ростовской области
21 июля, 05:00