Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В сети появилось видео, на котором видно, как по набережной, где по вечерам не так много людей, ползают тараканы.
«Я видела, их там полно», — комментируют ролик местные жители, подтверждая, что тоже наблюдали насекомых на набережной.
Очевидцы сообщают, что тараканы на набережной величиной достигают пол ладони. Однако пользователи местных соцсетей считают, что это преувеличение.
«С пол ладони ребенка?», — пишут пользователи.
Ранее жители Ростова пожаловались на то, что по центральным улицам бегают крысы. При этом местные жители обвиняют других горожан в случившемся. Они считают, что те выбрасывают еду и этим влияют на рост популяции грызунов.