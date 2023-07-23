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Тараканы-мутанты по вечерам атакуют набережную в Ростове

23 июля 2023, 07:46
Фото: 1MI
Тараканы-мутанты по вечерам атакуют набережную в Ростове
Очевидцы заметили огромных тараканов, которые выползают на набережную реки Дон по вечерам в Ростове, об этом они делятся в соцсетях.

В сети появилось видео, на котором видно, как по набережной, где по вечерам не так много людей, ползают тараканы.

«Я видела, их там полно», — комментируют ролик местные жители, подтверждая, что тоже наблюдали насекомых на набережной.

Тараканы на набережной Ростова
Видео: @vkurserostov
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Очевидцы сообщают, что тараканы на набережной величиной достигают пол ладони. Однако пользователи местных соцсетей считают, что это преувеличение.

«С пол ладони ребенка?», — пишут пользователи.

Ранее жители Ростова пожаловались на то, что по центральным улицам бегают крысы. При этом местные жители обвиняют других горожан в случившемся. Они считают, что те выбрасывают еду и этим влияют на рост популяции грызунов.

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