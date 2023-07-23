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Published Сегодня, 13:09

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Updated Сегодня, 13:11

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Три человека погибли и один пострадал в жутком ДТП в Ростовской области

23 июля 2023, 13:09
Фото: МВД Ростовской области
Три человека погибли и один пострадал в результате жесткого столкновения иномарки с деревом
Три человека погибли и один пострадал в результате жесткого столкновения иномарки с деревом, рассказали в МВД Ростовской области.

Сегодня утром ДТП произошло на трассе «Матвеев-Курган — Малокирсановка — Екатериновка» в Ростовской области. Водитель минивэна Nissan Elgrand пытался совершить обгон, однако не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего транспортное средство на полной скорости влетело в дерево.

44-летний водитель с травмами госпитализирован. Погибли трое его пассажиров: 8-летний мальчик, 24-летний парень и 44-летний мужчина.

Двоих зажатых в машине участников ДТП спасли в Ростовской области
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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все детали трагического происшествия.

Накануне женщина пострадала в массовом ДТП в Волгодонске.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Полиция#Происшествия
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