Сегодня утром ДТП произошло на трассе «Матвеев-Курган — Малокирсановка — Екатериновка» в Ростовской области. Водитель минивэна Nissan Elgrand пытался совершить обгон, однако не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего транспортное средство на полной скорости влетело в дерево.