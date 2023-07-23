Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Сегодня утром ДТП произошло на трассе «Матвеев-Курган — Малокирсановка — Екатериновка» в Ростовской области. Водитель минивэна Nissan Elgrand пытался совершить обгон, однако не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего транспортное средство на полной скорости влетело в дерево.
44-летний водитель с травмами госпитализирован. Погибли трое его пассажиров: 8-летний мальчик, 24-летний парень и 44-летний мужчина.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все детали трагического происшествия.
Накануне женщина пострадала в массовом ДТП в Волгодонске.