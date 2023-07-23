«Снести. А если кому-нибудь на голову кирпич упадет?», — пишут в соцсетях ростовчане. Однако не все согласны с этой позицией. Горожане призывают восстанавливать старинные дома, а не доводить их до аварийного состояния: «У общества, которое не знает прошлого — нет будущего. Этим червям лишь бы снести весь старый город и настроить ТЦ и ЖК, они счастливы будут».