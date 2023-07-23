Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Прошлым вечером угол дома рухнул на улице Шаумяна, 96. Обломки повредили газовую трубу, после чего жильцы стали жаловаться на запах газа. На место прибыли экстренные службы, они устранили аварию.
В результате происшествия чудом никто не пострадал. Жильцы дома сетуют, что угол давно вызывал у них опасения из-за своего аварийного состояния. Теперь они переживают, что вслед за углом строения может обрушиться и карниз.
Здание на Шаумяна, 96 построено в 1907 году. Износ здания составляет 57%, аварийным оно пока не признано.
«Снести. А если кому-нибудь на голову кирпич упадет?», — пишут в соцсетях ростовчане. Однако не все согласны с этой позицией. Горожане призывают восстанавливать старинные дома, а не доводить их до аварийного состояния: «У общества, которое не знает прошлого — нет будущего. Этим червям лишь бы снести весь старый город и настроить ТЦ и ЖК, они счастливы будут».
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону снесут аварийный дом на Станиславского, построенный в 1898 году.