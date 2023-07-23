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Угол дома рухнул на газовую трубу в центре Ростова

23 июля 2023, 09:01
Фото: 1MI
Угол дома обрушился на улице Шаумяна в Ростове
Угол дома обрушился на улице Шаумяна в Ростове, рассказали в соцсетях очевидцы.

Прошлым вечером угол дома рухнул на улице Шаумяна, 96. Обломки повредили газовую трубу, после чего жильцы стали жаловаться на запах газа. На место прибыли экстренные службы, они устранили аварию.

В результате происшествия чудом никто не пострадал. Жильцы дома сетуют, что угол давно вызывал у них опасения из-за своего аварийного состояния. Теперь они переживают, что вслед за углом строения может обрушиться и карниз.

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Здание на Шаумяна, 96 построено в 1907 году. Износ здания составляет 57%, аварийным оно пока не признано.

«Снести. А если кому-нибудь на голову кирпич упадет?», — пишут в соцсетях ростовчане. Однако не все согласны с этой позицией. Горожане призывают восстанавливать старинные дома, а не доводить их до аварийного состояния: «У общества, которое не знает прошлого — нет будущего. Этим червям лишь бы снести весь старый город и настроить ТЦ и ЖК, они счастливы будут».

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону снесут аварийный дом на Станиславского, построенный в 1898 году.

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