Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Матвеево-Курганском районе вынесли приговор заведующему хирургическим отделением местной ЦРБ Сергею П. Его признали виновным в гибели пациентки в 2021 году.
Тогда в больницу после операции поступила женщина. Она жаловалась на плохое самочувствие. Спустя четыре дня врач выписал ее, хотя результаты анализов пациентки были неудовлетворительными. Вскоре женщине стало плохо. Ее госпитализировали в БСМП Таганрога, где она позже скончалась.
В качестве наказания Побокину на год ограничили свободу. Это означает, что ему запрещается менять место жительства и выезжать за пределы своего района, не поставив об этом в известность органы. Также он не может выходить из дома с 22.00 до 06.00 часов, за исключением суточных дежурств в больнице, добавляет RO.Today.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, как ростовчане доказывают врачебные ошибки, совершенные в годы пандемии.