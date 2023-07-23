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Условный срок дали врачу, виновному в гибели пациентки, в Ростовской области

23 июля 2023, 11:40
Фото: 1MI
В Ростовской области приговор вынесли врачу Сергею Побокину
В Ростовской области приговор вынесли врачу Сергею П., обвиняемому в гибели пациентки, пишет Ro.Today.

В Матвеево-Курганском районе вынесли приговор заведующему хирургическим отделением местной ЦРБ Сергею П. Его признали виновным в гибели пациентки в 2021 году.

Тогда в больницу после операции поступила женщина. Она жаловалась на плохое самочувствие. Спустя четыре дня врач выписал ее, хотя результаты анализов пациентки были неудовлетворительными. Вскоре женщине стало плохо. Ее госпитализировали в БСМП Таганрога, где она позже скончалась.

Врача-хирурга Побокина будут судить в Ростовской области за гибель пациентки
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В качестве наказания Побокину на год ограничили свободу. Это означает, что ему запрещается менять место жительства и выезжать за пределы своего района, не поставив об этом в известность органы. Также он не может выходить из дома с 22.00 до 06.00 часов, за исключением суточных дежурств в больнице, добавляет RO.Today.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, как ростовчане доказывают врачебные ошибки, совершенные в годы пандемии.

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