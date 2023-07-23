В качестве наказания Побокину на год ограничили свободу. Это означает, что ему запрещается менять место жительства и выезжать за пределы своего района, не поставив об этом в известность органы. Также он не может выходить из дома с 22.00 до 06.00 часов, за исключением суточных дежурств в больнице, добавляет RO.Today.