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Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:06
На улице Седова мужчина забрался на эвакуатор, на который уже погрузили автомобиль, но он попытался на нем съехать. Из-за этого пришлось вмешаться сотрудникам полиции.
Из-за поступка ростовчанина создавалась угроза безопасности. В результате он успокоился.
«В отношении нарушителя составили административный протокол по статье о нарушении правил стоянки или парковки транспортных средств», — сказано в сообщении.
Ранее в Интернете разместили видео, на котором показано нападение водителя на пешехода в Азове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.