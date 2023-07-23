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В Ростове-на-Дону наказали забравшегося на эвакуатор водителя

23 июля 2023, 03:58
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности мужчину, который мешал работе эвакуатора, сообщили в региональном УГИБДД.

На улице Седова мужчина забрался на эвакуатор, на который уже погрузили автомобиль, но он попытался на нем съехать. Из-за этого пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

Из-за поступка ростовчанина создавалась угроза безопасности. В результате он успокоился.

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«В отношении нарушителя составили административный протокол по статье о нарушении правил стоянки или парковки транспортных средств», — сказано в сообщении.

Ранее в Интернете разместили видео, на котором показано нападение водителя на пешехода в Азове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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