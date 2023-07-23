До +29 градусов будет в донской столице 23 июля. В целом днем синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В первой половине дня ветер будет дуть с умеренной скоростью, а вот при дожде во второй половине его скорость может достигать 13 метров в секунду.