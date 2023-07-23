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В Ростове ожидается дождь с грозой в воскресенье 23 июля

23 июля 2023, 05:43
Фото: 1MI
В Ростове ожидается дождь с грозой в воскресенье 23 июля
Во второй половине дня в Ростове может пойти дождь, возможна гроза, сообщают метеорологи.

До +29 градусов будет в донской столице 23 июля. В целом днем синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В первой половине дня ветер будет дуть с умеренной скоростью, а вот при дожде во второй половине его скорость может достигать 13 метров в секунду.

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К вечеру температура воздуха снизится до 23 градусов, а вот ветер не сильно утихнет — обещают до 9 метров в секунду.

Ранее синоптики пообещали жителям Ростовской области локальные дожди в конце июля. При этом температура будет соответствовать климатической норме.

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