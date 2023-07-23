Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
До +29 градусов будет в донской столице 23 июля. В целом днем синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В первой половине дня ветер будет дуть с умеренной скоростью, а вот при дожде во второй половине его скорость может достигать 13 метров в секунду.
К вечеру температура воздуха снизится до 23 градусов, а вот ветер не сильно утихнет — обещают до 9 метров в секунду.
Ранее синоптики пообещали жителям Ростовской области локальные дожди в конце июля. При этом температура будет соответствовать климатической норме.