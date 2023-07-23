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В Ростовской области дождь размыл участок трассы

23 июля 2023, 20:47
Фото: 1MI
В Ростовской области дождь размыл участок трассы
В Ростовской области из-за сильного дождя размыло участок трассы Таганрог — Федоровка, что привело к приостановке движения автобусов на этом участке, передает региональный Минтранс.

В Ростовской области из-за сильного ливня размыло трассу «Таганрог — Федоровка». Движение автомобилей на данном участке было ограничено, легковые машины могут продолжать движение, а грузовики и автобусы должны объезжать зону размыва через село Васильево-Ханжоновка. Автобусное сообщение будет приостановлено 24 июля.

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На месте происшествия работает экипаж ГИБДД и два экипажа ВАИ. В результате происшествия никто не пострадал, вода уже сошла с дороги. Для ограждения места размыва установлены водоналивные блоки и дорожные знаки на протяжении 100 метров.

Ранее стало известно, что ростовчан ожидают с 24 июля дожди и жара до +36 градусов.

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