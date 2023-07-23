В Ростовской области дождь размыл участок трассы

Posted Сегодня, 20:47
Published Сегодня, 20:47
Modified Сегодня, 20:52
Updated Сегодня, 20:52
В Ростовской области из-за сильного ливня размыло трассу «Таганрог — Федоровка». Движение автомобилей на данном участке было ограничено, легковые машины могут продолжать движение, а грузовики и автобусы должны объезжать зону размыва через село Васильево-Ханжоновка. Автобусное сообщение будет приостановлено 24 июля.
На месте происшествия работает экипаж ГИБДД и два экипажа ВАИ. В результате происшествия никто не пострадал, вода уже сошла с дороги. Для ограждения места размыва установлены водоналивные блоки и дорожные знаки на протяжении 100 метров.
Ранее стало известно, что ростовчан ожидают с 24 июля дожди и жара до +36 градусов.