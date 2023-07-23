ДТП произошло вчера в Ростове на пересечении переулка Беломорского с Киргизской улицей. Там Toyota влетела в старенький ВАЗ. Кроссовер не уступил дорогу легковушке и буквально смял ее. Сейчас от машины осталась лишь груда металла.