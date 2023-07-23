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ВАЗ превратился в груду металла после столкновения с Toyota в Ростове

23 июля 2023, 09:55
Фото: 1MI
В Ростове ВАЗ столкнулся с Toyota, в жестком ДТП чудом никто не пострадал
В Ростове ВАЗ столкнулся с Toyota, в жестком ДТП чудом никто не пострадал, сообщили в соцсетях очевидцы.

ДТП произошло вчера в Ростове на пересечении переулка Беломорского с Киргизской улицей. Там Toyota влетела в старенький ВАЗ. Кроссовер не уступил дорогу легковушке и буквально смял ее. Сейчас от машины осталась лишь груда металла.

Водитель ВАЗ чудом остался жив. Он отделался испугом и царапинами.

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Сейчас все обстоятельства дорожной аварии устанавливают правоохранительные органы.

Ранее ВАЗ сгорел прямо на ходу рядом с торговым центром «Мармелад» в Таганроге.

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