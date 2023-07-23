Водителя Mercedes осудили в Ростовской области за гибель женщины

Posted 23 июля 2023, 03:36
Published 23 июля 2023, 03:36
Modified 23 июля 2023, 03:37
Updated 23 июля 2023, 03:37
По информации Donday, 32-летний фигурант получил шесть лет колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Его также лишили прав на три года. Позднее осужденный пытался обжаловать приговор в Ростовском областном суде, но безуспешно.
Авария произошла в апреле 2023 года, когда пьяный фигурант пьяным сел руль своего Mercedes. Он потерял контроль над управлением, вылетел с дороги и опрокинулся. В результате погибла его пассажирка и пострадал еще один человек.
Ранее двоих зажатых в машине участников ДТП спасли в Ростовской области.