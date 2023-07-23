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Posted 23 июля 2023, 03:36

Published 23 июля 2023, 03:36

Modified 23 июля 2023, 03:37

Updated 23 июля 2023, 03:37

Водителя Mercedes осудили в Ростовской области за гибель женщины

Водителя Mercedes осудили в Ростовской области за гибель женщины

23 июля 2023, 03:36
Фото: 1MI.
В Ростовской области огласили приговор водителю за смертельное ДТП, сообщают СМИ.

По информации Donday, 32-летний фигурант получил шесть лет колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Его также лишили прав на три года. Позднее осужденный пытался обжаловать приговор в Ростовском областном суде, но безуспешно.

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Авария произошла в апреле 2023 года, когда пьяный фигурант пьяным сел руль своего Mercedes. Он потерял контроль над управлением, вылетел с дороги и опрокинулся. В результате погибла его пассажирка и пострадал еще один человек.

Ранее двоих зажатых в машине участников ДТП спасли в Ростовской области.

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