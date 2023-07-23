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Женщина пострадала в массовом ДТП в Волгодонске

23 июля 2023, 10:40
Фото: 1MI
Массовое ДТП произошло в Волгодонске Ростовской области
Иномарка проехала на «красный» и спровоцировала массовое ДТП в Ростовской области, рассказали в ГИБДД.

Массовое ДТП произошло вчера вечером в Волгодонске. Там на перекрестке Жуковского шоссе и улицы Радужной водитель Toyota Vista проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с Hyundai Solaris. По инерции авто выкинуло на встречную полосу, где машина врезалась в Mazda CX-7.

В результате ДТП машины значительно пострадали. Медицинская помощь потребовалась пассажирке Hyundai.

Двоих зажатых в машине участников ДТП спасли в Ростовской области
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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее водителя Mercedes осудили в Ростовской области за гибель женщины.

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