Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Массовое ДТП произошло вчера вечером в Волгодонске. Там на перекрестке Жуковского шоссе и улицы Радужной водитель Toyota Vista проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с Hyundai Solaris. По инерции авто выкинуло на встречную полосу, где машина врезалась в Mazda CX-7.
В результате ДТП машины значительно пострадали. Медицинская помощь потребовалась пассажирке Hyundai.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее водителя Mercedes осудили в Ростовской области за гибель женщины.