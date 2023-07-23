Массовое ДТП произошло вчера вечером в Волгодонске. Там на перекрестке Жуковского шоссе и улицы Радужной водитель Toyota Vista проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с Hyundai Solaris. По инерции авто выкинуло на встречную полосу, где машина врезалась в Mazda CX-7.