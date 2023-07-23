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Жителю Ростовской области, зарезавшему собственную дочь, дали шесть лет колонии

23 июля 2023, 14:11
Фото: 1MI
В Каменске Ростовской области вынесли приговор мужчине, зарезавшему собственную дочь
В Каменске Ростовской области вынесли приговор мужчине, зарезавшему собственную дочь, пишет «Ростов.ру».

В Каменском районе вынесли приговор 65-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве родной дочери. Преступление он совершил в сентябре прошлого года в поселке Глубоком.

В день убийства он с семьей распивал алкоголь. Однако семейное застолье не задалось. Глава семейства начал ругаться с 32-летней дочерью. В порыве гнева он взял нож и воткнул его в спину родственницы. Она умерла почти сразу.

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На суде вину он полностью признал. Ему назначили наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы.

Ранее жителя в Ростовской области арестовали за убийство 80-летнего родного брата.

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