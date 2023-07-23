Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В Каменском районе вынесли приговор 65-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве родной дочери. Преступление он совершил в сентябре прошлого года в поселке Глубоком.
В день убийства он с семьей распивал алкоголь. Однако семейное застолье не задалось. Глава семейства начал ругаться с 32-летней дочерью. В порыве гнева он взял нож и воткнул его в спину родственницы. Она умерла почти сразу.
На суде вину он полностью признал. Ему назначили наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы.
Ранее жителя в Ростовской области арестовали за убийство 80-летнего родного брата.