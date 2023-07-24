Банк ДОМ. РФ: оформлять ипотеку на машино-места стали в два раза чаще

Клиенты из Москвы и Московского региона с начала года заключили сделки на 1,1 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Кредитование в Свердловской области выросло практически в 4 раза и достигло почти 150 млн рублей. В Новосибирской области — около 100 млн рублей, что в 3 раза больше по сравнению с таким же периодом за 2022 год.