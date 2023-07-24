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Банк ДОМ. РФ: оформлять ипотеку на машино-места стали в два раза чаще

24 июля 2023, 11:00
Фото: Банк ДОМ.РФ
За первое полугодие 2023 года число ипотечных кредитов, предоставленных Банком ДОМ.РФ для приобретения машино-мест, увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В этом году клиенты банка оформили более 1700 договоров на ипотеку. Общий размер кредитования составил 1,8 млрд.

Клиенты из Москвы и Московского региона с начала года заключили сделки на 1,1 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Кредитование в Свердловской области выросло практически в 4 раза и достигло почти 150 млн рублей. В Новосибирской области — около 100 млн рублей, что в 3 раза больше по сравнению с таким же периодом за 2022 год.

Среди лидеров — Санкт-Петербург с двукратным ростом, Приморье (четырехкратное увеличение), Красноярский край (в 1,7 раза). В 2023 году в десятку вошли Башкортостан (рост в 9 раз), Ростовская область (в 4,7 раза), Самарская область (в 3,5 раза).

«Многие клиенты после оформления ипотеки на жилье обращаются повторно за кредитом на машино-место. Чаще всего такая покупка совмещается с льготными госпрограммами — низкие ставки позволяют направить дополнительные средства на оформление и обслуживание кредита на парковочное место», — рассказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Как правило, ипотеку на приобретение жилья и одновременно на покупку машино-места в этом году клиенты оформляли по «Льготной ипотеке на новостройки» (31,5 процента), «Семейной ипотеке» (28 процентов) и ИТ-ипотеке (28 процентов). Еще 9 процентов сделок было совершено в рамках стандартной рыночной программы на первичном рынке без поддержки со стороны государства.

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