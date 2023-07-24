Банк ЗЕНИТ запустил накопительный счет со ставкой до 7,75% годовых

Максимальная процентная ставка 7,75% годовых доступна клиентам, у которых в последние 90 дней и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ отсутствуют действующие договоры накопительных счетов. По условиям продукта максимальная ставка действует для первого счета и три месяца, включая месяц его открытия. При этом минимальный остаток средств на нем в течение календарного месяца должен быть в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей.