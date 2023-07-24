Ранее появилась информация, что на улице Шаумяна в Ростове-на-Дону произошло обрушение части фасада жилого дома, который является объектом культурного наследия. Этот дом признан аварийным, но его жильцы до сих пор не переселены. Кроме того, обрушение повредило газовую трубу, из-за чего подача газа в здание была прекращена.