Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Ранее появилась информация, что на улице Шаумяна в Ростове-на-Дону произошло обрушение части фасада жилого дома, который является объектом культурного наследия. Этот дом признан аварийным, но его жильцы до сих пор не переселены. Кроме того, обрушение повредило газовую трубу, из-за чего подача газа в здание была прекращена.
«В связи с этим, председатель Следственного комитета России поручил руководителю областного УСКР организовать проверку всех фактов, изложенных в публикации, и сообщить о результате, а также о мерах, принимаемых для защиты жилищных прав людей», — уточнили в Следкоме.
Добавим, что во время происшествия медицинская помощь никому не потребовалась. Жильцы дома жалуются, что угол давно вызывал у них опасения из-за своего аварийного состояния.