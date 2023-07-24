В большинстве случаев люди обращаются с незначительными заболеваниями, такими как простуда, солнечный удар, отравление или травма. Нескольким пострадавшим в автомобильных авариях, пациенту с эпилепсией, мужчине, которого укусила змея, и гражданам с желудочно-кишечными расстройствами потребовалась госпитализация. Остальные пациенты получили помощь на амбулаторной основе.