Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Всего обратились более 100 человек, но госпитализация потребовалась семерым. Среди них были двое несовершеннолетних.
В большинстве случаев люди обращаются с незначительными заболеваниями, такими как простуда, солнечный удар, отравление или травма. Нескольким пострадавшим в автомобильных авариях, пациенту с эпилепсией, мужчине, которого укусила змея, и гражданам с желудочно-кишечными расстройствами потребовалась госпитализация. Остальные пациенты получили помощь на амбулаторной основе.
Отмечается, что на этом пути дежурят бригады скорой медицинской помощи.
Ранее был назван альтернативный путь из Крыма через новые регионы и Ростовскую область.