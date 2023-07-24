Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В Ростовской области к 12 годам лишения свободы приговорили 37-летнего местного жителя. Год назад он пытался надругаться над четырехлетней девочкой.
Инцидент произошел в одном из поселков Ростовской области. Девочка играла на улице с подружками и решила отлучиться домой. На пути она встретила мужчину. Он заманил ребенка в заброшенный дом и напал. Девочка вырвалась от мужчины и начала громко кричать.
К заброшенному дому подбежали другие дети. Они, как пишет «КП — Ростов-на-Дону», увидели заплаканную подругу и мужчину, пытавшегося застегнуть брюки. Дети сразу же побежали к родителям девочки и все им рассказали.
Отец девочки смог самостоятельно задержать педофила. Пока ждал полицию, мужчину он держал у себя во дворе.
Позже экспертиза показала, что насильственных действий в отношении ребенка, к счастью, предпринято не было. Уголовное дело в отношении злоумышленника все равно возбудили. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
В Следкоме официальными подробностями дела пока не делились.
Ранее в Ростове педофил надругался над 15-летним мальчиком, угрожая ему убийством.