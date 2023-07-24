Инцидент произошел в одном из поселков Ростовской области. Девочка играла на улице с подружками и решила отлучиться домой. На пути она встретила мужчину. Он заманил ребенка в заброшенный дом и напал. Девочка вырвалась от мужчины и начала громко кричать.