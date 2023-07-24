Движение ограничат в Ростове из-за соревнований по триатлону

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Ограничения будут вводить поэтапно с 07.30 мск до 14 часов. Это касается Гребного канала «Дон», проспекта Бориса Слюсаря в сторону улицы Левобережной.
Далее у участников будет разворот на кольце, маршрут пройдет по Бориса Слюсаря в сторону Восточного шоссе. После идет поворот по левой полосе Бориса Слюсаря в сторону Гребного канала.
Кроме того, 19 августа ограничат движение автомобилей из-за легкоатлетического ночного забега. Эти меры введут с 20.30 до 23 часов от Гребного канала «Дон», по Бориса Слюсаря в сторону Левобережной, а далее разворот напротив стадиона «Ростов Арена».
Ранее стало известно, что часть трассы «Ростов — Таганрог — граница с ДНР» расширят из-за роста трафика.