Движение ограничат в Ростове из-за соревнований по триатлону

Кроме того, 19 августа ограничат движение автомобилей из-за легкоатлетического ночного забега. Эти меры введут с 20.30 до 23 часов от Гребного канала «Дон», по Бориса Слюсаря в сторону Левобережной, а далее разворот напротив стадиона «Ростов Арена».