Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
В Нахичевани в Ростове введут ограничение для транспорта из-за прокладки сетей водоотведения на улице Налбандяна. С 10 августа по 30 октября проехать нельзя будет по улице Налбандяна на участке от 2-й Линии до улицы Каяни.
Также ограничение коснется улицы Каяни на отрезке от Налбандяна до Ченцова. На самой улице Ченцова проехать нельзя будет от пересечения Каяни со 2-й Линией. Наконец, на 2-й Линии ограничение коснется участка от Ченцова до Налбандяна.
Напомним, движение ограничат в Ростове из-за соревнований по триатлону 3 сентября.