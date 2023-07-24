Также ограничение коснется улицы Каяни на отрезке от Налбандяна до Ченцова. На самой улице Ченцова проехать нельзя будет от пересечения Каяни со 2-й Линией. Наконец, на 2-й Линии ограничение коснется участка от Ченцова до Налбандяна.