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Движение транспорта ограничат в Нахичевани в Ростове с августа по конец октября

24 июля 2023, 15:45
Фото: 1MI
В Ростове на несколько месяцев ограничат движение машин в Нахичевани
В Ростове на несколько месяцев ограничат движение машин в Нахичевани, сообщили в администрации города.

В Нахичевани в Ростове введут ограничение для транспорта из-за прокладки сетей водоотведения на улице Налбандяна. С 10 августа по 30 октября проехать нельзя будет по улице Налбандяна на участке от 2-й Линии до улицы Каяни.

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Также ограничение коснется улицы Каяни на отрезке от Налбандяна до Ченцова. На самой улице Ченцова проехать нельзя будет от пересечения Каяни со 2-й Линией. Наконец, на 2-й Линии ограничение коснется участка от Ченцова до Налбандяна.

Напомним, движение ограничат в Ростове из-за соревнований по триатлону 3 сентября.

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