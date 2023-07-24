Эксперт рассказала, сколько нужно спать

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Кандидат медицинских наук Марина Лебедева, врач-терапевт и медицинский эксперт, рассказала RuNews24.ru о том, как правильно установить режим сна и бодрствования, чтобы сохранять здоровье и быть всегда бодрыми. Она отметила, что для качественного сна необходимо иметь режим и знать свои индивидуальные ритмы.
У человека и других животных есть определенные ритмы. Гормоны определяют периоды сна и активности человека. Их выработка зависит от времени суток и освещенности. Например, когда становится темно, уровень кортизола, гормона активности и стресса у человека, снижается, а уровень мелатонина — гормона сна, повышается. Мелатонин снижает температуру тела, кровяное давление и уровень глюкозы в крови, что готовит организм ко сну. Когда становится светло, уровень мелатонина падает, а кортизол повышается, что способствует пробуждению.
«Из этого следует, что нужно иметь режим. Он зависит от индивидуальных особенностей каждого человека — выработка мелатонина может начаться за несколько часов до полуночи или сразу после нее. Кто-то может быть активным с раннего утра, а кто-то только после полудня. Нам нужно ясно представлять наши биологические ритмы и, по возможности, подстраивать свою социальную активность под них», — подчеркнула эксперт.
Также Лебедева ответила на вопрос о том, действительно ли для хорошего самочувствия необходимо спать не менее восьми часов в сутки?
«Взрослому человеку обычно необходимо регулярно спать 7-9 часов, в среднем — 8 часов. Эпидемиологические исследования показали, что недостаток или избыток сна имеют определенные риски, в основном связанные с развитием сердечно-сосудистых, неврологических и обменных заболеваний. Например, у людей, которые спят более 10 часов, чаще возникают проблемы с мозговым кровообращением, а у тех, кто постоянно недосыпает, возникают неврозы и ожирение», — отметила врач.