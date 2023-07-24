Эксперт рассказала, сколько нужно спать

«Из этого следует, что нужно иметь режим. Он зависит от индивидуальных особенностей каждого человека — выработка мелатонина может начаться за несколько часов до полуночи или сразу после нее. Кто-то может быть активным с раннего утра, а кто-то только после полудня. Нам нужно ясно представлять наши биологические ритмы и, по возможности, подстраивать свою социальную активность под них», — подчеркнула эксперт.