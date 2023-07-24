rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Изображение материала

Гарик Харламов отсудил у ростовского ресторатора 1,6 млн руб за хот-доги

24 июля 2023, 13:28
Фото: cc by 3.0/wikimedia.org
Гарик Харламов отсудил у ростовского ресторатора 1,6 млн руб за хот доги
Ростовский ресторатор оказался должен комику Гарику Харламову 1,6 миллиона рублей по франшизе «Хот Дог Бульдог», сообщили в Арбитражном суде.

Ростовский ресторатор Левон Седракян не смог выиграть суд у ООО «Хот Дог Бульдог», принадлежащей Гарику Харламову. Компания ранее предоставила ростовскому бизнесмену право открыть по франшизе точку продаж фаст-фуда «Хот Дог Бульдог». За это Седракян заплатил паушальный взнос в размере 550 тысяч рублей.

Однако, как утверждал ростовский коммерсант, «Хот Дог Бульдог» не предоставил ем право на использование товарного знака, а потому открыть заведение он не смог. Вернуть 550 тысяч рублей паушального взноса Седракяну также отказались. Поэтому он решил обратиться в суд.

Ростовский рэпер Баста отсудил у производителя парфюмерии товарный знак
Узнать подробнее

Однако встречный иск к ростовскому бизнесмену подала и ООО «Хот Дог Бульдог». Она заявила, что Седракян не подписал акт о расторжении договора. Пока тот был в силе, предприниматель должен был платить роялти и маркетинговый сбор, однако он этого не делал.

Таким образом, сам Седракян оказался должен фирме Харламова 1,6 миллиона рублей. Сумма включает долг по роялти, маркетинговому сбору, штраф и неустойку.

Суд в итоге иск ростовского бизнесмена отклонил, а вот иск «Хот Дог Бульдог» удовлетворил полностью. Однако это решение еще может быть оспорено предпринимателем.

Напомним, «Хот Дог Бульдог» запустил Харламов вместе с рестораторами братьями Васильчуками и Рустамом Хикматуллоевым. Проект развивается по франшизе. Гендиректором компании указан Андрей Смирнов. В прошлом году выручка компании составила 172,3 миллиона рублей, чистый убыток компании превысил 56 миллионов рублей.

Ранее Calvin Klein судился с 14 ростовскими предпринимателями из-за «паленой» одежды.

Читайте также:
На Дону компании обрастают долгами, а в Ростове бизнесмены присваивают товарные знакиMeta выкупила товарный знак одноименного банкаСуд отказал авиакомпании «Азимут» в праве на товарный знак
#Алина Заярная#Суд#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Арбитражный суд#Товарный знак
Подпишитесь
ФСБ нашла следы взрывчатки на судне, следовавшем в Ростов-на-Дону из Турции
Сегодня, 06:21
Жителей в Ростове-на-Дону опросят по проекту нового ипподрома на левом берегу Дона
Сегодня, 05:58
Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Факелом»
Сегодня, 05:19
«Газель» частично утонула на дороге в Батайске
Сегодня, 04:54
Батайск ушел под воду после сильного ливня 23 июля
Вчера, 14:52
Ростовчане заявили о гибели мужчины, который спрыгнул с катамарана
Сегодня, 04:43