Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Ростовский ресторатор Левон Седракян не смог выиграть суд у ООО «Хот Дог Бульдог», принадлежащей Гарику Харламову. Компания ранее предоставила ростовскому бизнесмену право открыть по франшизе точку продаж фаст-фуда «Хот Дог Бульдог». За это Седракян заплатил паушальный взнос в размере 550 тысяч рублей.
Однако, как утверждал ростовский коммерсант, «Хот Дог Бульдог» не предоставил ем право на использование товарного знака, а потому открыть заведение он не смог. Вернуть 550 тысяч рублей паушального взноса Седракяну также отказались. Поэтому он решил обратиться в суд.
Однако встречный иск к ростовскому бизнесмену подала и ООО «Хот Дог Бульдог». Она заявила, что Седракян не подписал акт о расторжении договора. Пока тот был в силе, предприниматель должен был платить роялти и маркетинговый сбор, однако он этого не делал.
Таким образом, сам Седракян оказался должен фирме Харламова 1,6 миллиона рублей. Сумма включает долг по роялти, маркетинговому сбору, штраф и неустойку.
Суд в итоге иск ростовского бизнесмена отклонил, а вот иск «Хот Дог Бульдог» удовлетворил полностью. Однако это решение еще может быть оспорено предпринимателем.
Напомним, «Хот Дог Бульдог» запустил Харламов вместе с рестораторами братьями Васильчуками и Рустамом Хикматуллоевым. Проект развивается по франшизе. Гендиректором компании указан Андрей Смирнов. В прошлом году выручка компании составила 172,3 миллиона рублей, чистый убыток компании превысил 56 миллионов рублей.
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