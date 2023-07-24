Однако встречный иск к ростовскому бизнесмену подала и ООО «Хот Дог Бульдог». Она заявила, что Седракян не подписал акт о расторжении договора. Пока тот был в силе, предприниматель должен был платить роялти и маркетинговый сбор, однако он этого не делал.